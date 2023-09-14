В российском городе в многоэтажном жилом доме взорвался газ
ГУ МЧС по Дагестану: в Махачкале в многоэтажном жилом доме взорвался газСюжетВзрыв газа в жилом доме:
В Махачкале многоквартирный жилой дом загорелся после взрыва газа. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Дагестану в беседе с РИА Новости.
По информации ведомства, в многоквартирном жилом доме в поселке Семендер произошел хлопок газовоздушной смеси на четвертом этаже. Информация о последствиях взрыва уточняется, подчеркнули в региональном МЧС.
Вечером 14 августа произошел взрыв на заправке в Махачкале на выезде из города. Момент взрыва на АЗС попал на видео. Проезжающий мимо мужчина снимал горящий автосервис, когда один из баллонов с газом на заправке взорвался. Число пострадавших после взрыва составляло более 66 человек.