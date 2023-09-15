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02:20, 15 сентября 2023Россия

Власти Махачкалы назвали пострадавший от взрыва газа дом незаконно построенным

Власти Махачкалы о пострадавшем от взрыва газа доме: здание построено самовольно

Фото: МЧС России / Telegram-канал

Многоквартирный дом в Махачкале, где произошел взрыв газа и пожар, построен самовольно и не введен в эксплуатацию. Об этом сообщили власти города в Telegram-канале.

Уточняется, что разрешительных документов здание не имеет.

Вечером 14 сентября в Махачкале загорелся многоквартирный жилой дом после взрыва газа. В жилом доме в поселке Семендер произошел хлопок газовоздушной смеси на четвертом этаже.

Ранее газовый баллон взорвался в многоквартирном жилом доме в Шахтерске на Сахалине. Взрыв произошел, так как в доме отключили электроэнергию, из-за чего множество жильцов начали пользоваться китайскими портативными плитами и не соблюдали правила безопасности.

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    Юлия Мискевич
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