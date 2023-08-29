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10:56, 29 августа 2023Россия

В российском многоквартирном доме произошел взрыв

В Шахтерске на Сахалине в многоквартирном доме взорвался газовый баллон

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Газовый баллон взорвался в многоквартирном жилом доме в Шахтерске на Сахалине. Об этом сообщил источник РИА Новости в российских экстренных службах.

«Взорвался баллон от портативной китайской газовой плитки в квартире на пятом этаже, это не централизованное газовое оборудование», — уточнил собеседник агентства.

Взрыв произошел, так как в доме отключили электроэнергию, из-за чего множество жильцов начали пользоваться китайскими портативными плитами и не соблюдали правила безопасности. Никто не пострадал. По словам очевидцев, из квартиры, где произошел взрыв, вылетели стекла.

Ранее в Астрахани в жилом доме на улице Адмирала Нахимова произошел взрыв газа. 70 жителей эвакуировали, двух человек медики спасти не смогли. Пострадали еще 10 человек.

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    Анастасия Шейкина
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