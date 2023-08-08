Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме Астрахани резко возросло

Число пострадавших при взрыве газа в доме Астрахани достигло 10 человек

Число пострадавших при взрыве газа в доме Астрахани резко возросло. Об этом сообщил Минздрав Астраханской области в Telegram-канале.

Там уточнили, что пострадали 10 человек — ранее сообщалось о четырех россиянах, которые получили травмы. По информации Минздрава, двух человек доставили в больницу, восьмерым помощь оказали на месте.

Взрыв газа в Астрахани произошел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова во вторник, 8 августа. 70 жителей эвакуировали, двух человек медики спасти не смогли.

Ранее в Нижнем Тагиле при взрыве моторной лодки получил ожоги подросток. Мальчика госпитализировали с термическими поверхностными ожогами тела, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.