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15:43, 8 августа 2023Россия

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме Астрахани резко возросло

Число пострадавших при взрыве газа в доме Астрахани достигло 10 человек
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число пострадавших при взрыве газа в доме Астрахани резко возросло. Об этом сообщил Минздрав Астраханской области в Telegram-канале.

Там уточнили, что пострадали 10 человек — ранее сообщалось о четырех россиянах, которые получили травмы. По информации Минздрава, двух человек доставили в больницу, восьмерым помощь оказали на месте.

Взрыв газа в Астрахани произошел в жилом доме на улице Адмирала Нахимова во вторник, 8 августа. 70 жителей эвакуировали, двух человек медики спасти не смогли.

Ранее в Нижнем Тагиле при взрыве моторной лодки получил ожоги подросток. Мальчика госпитализировали с термическими поверхностными ожогами тела, врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.

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    Анастасия Шейкина
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