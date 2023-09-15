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07:59, 15 сентября 2023Россия

Стало известно о пострадавших детях при взрыве газа в Махачкале

Фельдшер сообщил о трех пострадавших детях при взрыве газа в доме Махачкалы

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Махачкале после взрыва газа в многоквартирном доме пострадали трое детей. Об этом сообщил фельдшер скорой помощи, его слова передает РЕН ТВ.

«По информации на данный момент, три обращения были в скорую помощь, три пострадавших амбулаторных. Это две девочки 6 и 12 лет с ситуацинным неврозом и один парень 17 лет с ссадинами на лбу», — сказал медик.

Он назвал все данные предварительными и добавил, что госпитализация не понадобилась никому из тех, кто получил травмы.

Вечером в четверг, 14 сентября, газ взорвался в многоквартирном доме в Махачкале. Эпицентр взрыва находился на четвертом этаже, где впоследствии начался пожар. Дом, где произошло ЧП, построили самовольно и не ввели в эксплуатацию.

Сотрудники МЧС спасли 10 человек и эвакуировали еще 70. В сети появились кадры первых минут после взрыва газа. На полу разбросано много обломков, работают сотрудники оперативных служб и скопилось много людей. На видеозаписи также слышен крик о помощи людей, которые находятся на верхних этажах горящего здания.

До этого газовый баллон взорвался в многоквартирном жилом доме в Шахтерске на Сахалине. Взрыв произошел, так как в доме отключили электроэнергию, из-за чего множество жильцов начали пользоваться китайскими портативными плитами и не соблюдали правила безопасности.

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    Анастасия Шейкина
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