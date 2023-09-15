Появились кадры первых минут после взрыва газа в Махачкале

В сети появились кадры первых минут после взрыва газа в доме Махачкалы

В сети появились кадры, снятые в первые минуты после взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден мощный пожар, который начался после взрыва газа. На полу разбросано много обломков, работают сотрудники оперативных служб и скопилось много людей. На видеозаписи также слышен крик о помощи людей, которые находятся на верхних этажах горящего здания.

Газ взорвался в многоквартирном доме в Дагестане вечером в четверг, 14 сентября. Эпицентр взрыва находился на четвертом этаже, где впоследствии начался пожар. Дом, где произошло ЧП, построили самовольно и не ввели в эксплуатацию. Сотрудники МЧС спасли 10 человек и эвакуировали еще 70.

В тот же вечер газ взорвался и в Саратове, там впоследствии начался пожар. Предварительно, пострадал один человек 53 лет — его госпитализировали. Более подробных данных о его состоянии не приводится.