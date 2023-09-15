В российском жилом доме произошел взрыв газа

В четырехквартирном доме в Саратове взорвался газ, пострадал человек

Взрыв газа произошел в четырехквартирном жилом доме в Саратове. Об этом сообщили в управлении МЧС по Саратовской области, передает РИА Новости.

Газ в газовой плите взорвался в здании на улице Арбатская, после чего начался пожар площадью один квадратный метр. Предварительно, пострадал один человек 53 лет — его госпитализировали. Более подробных данных о его состоянии не приводится.

Вечером в четверг, 14 сентября, газ взорвался в многоквартирном доме в Махачкале. Эпицентр взрыва находился на четвертом этаже, где впоследствии начался пожар. Дом, где произошло ЧП, построили самовольно и не ввели в эксплуатацию. Сотрудники МЧС спасли 10 человек и эвакуировали еще 70.

До этого газовый баллон взорвался в многоквартирном жилом доме в Шахтерске на Сахалине. Взрыв произошел, так как в доме отключили электроэнергию, из-за чего множество жильцов начали пользоваться китайскими портативными плитами и не соблюдали правила безопасности.