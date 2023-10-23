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12:28, 23 октября 2023Россия

В жилом доме в российском регионе произошел взрыв

В жилом доме в Котельниково Волгоградской области взорвался бытовой газ

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 23 октября.

В квартире, пострадавшей от взрыва, начался пожар, после чего он перекинулся на соседнюю. Жилой дом эвакуировали.

Начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Котельниковского района Виктор Павлов сообщил РИА Новости, что причиной взрыва стал бытовой газ.

Известно, что при взрыве пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сотрудники МЧС России спасли одного человека из горящего дома. Еще 76 жильцов были эвакуированы.

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      Марк Леонов
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