В российском городе пожарные спасли человека из горящей квартиры

МЧС: в Краснодаре пожарные спасли одного человека и еще 76 эвакуировали

В Краснодаре сотрудники МЧС России спасли одного человека из горящего дома. Еще 76 были эвакуированы, в том числе 15 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вечером 22 октября загорелась мансарда в многоэтажном жилом доме. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. «Всего на месте работали 72 специалиста и 21 единица техники. Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в главном здании (ГЗ) Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар на четвертом этаже. Известно, что загорелось хранилище книг в помещении физического факультета. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Также 22 октября в Москве на Ленинском проспекте около метро «Новаторская» загорелся автобус. Из транспортного средства валил густой черный дым.