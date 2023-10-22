Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:48, 22 октября 2023Россия

В российском городе пожарные спасли человека из горящей квартиры

МЧС: в Краснодаре пожарные спасли одного человека и еще 76 эвакуировали
СюжетПожар в Москве:

Фото: Telegram-канал МЧС России

В Краснодаре сотрудники МЧС России спасли одного человека из горящего дома. Еще 76 были эвакуированы, в том числе 15 детей. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что вечером 22 октября загорелась мансарда в многоэтажном жилом доме. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет. «Всего на месте работали 72 специалиста и 21 единица техники. Открытое горение ликвидировано», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в главном здании (ГЗ) Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар на четвертом этаже. Известно, что загорелось хранилище книг в помещении физического факультета. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Также 22 октября в Москве на Ленинском проспекте около метро «Новаторская» загорелся автобус. Из транспортного средства валил густой черный дым.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

      Российского бойца MMA арестовали за публичное оправдание терроризма. Какое наказание грозит спортсмену?

      Косторная рассказала о тонущем в болоте фигурном катании

      В Израиле раскритиковали ответственного за возвращение пленных генерала

      ВСУ предупредили о неэффективности танков Abrams

      В Вышгороде Киевской области произошли взрывы

      Нетаньяху подтвердил скорый визит Макрона в Израиль

      В российском городе пожарные спасли человека из горящей квартиры

      В Молдавии потребовали ввести режим ЧП в сельском хозяйстве

      Российские ВКС ударили по боевикам в Сирии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости