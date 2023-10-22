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16:59, 22 октября 2023Россия

В главном здании МГУ произошел пожар

МВД: в ГЗ МГУ загорелось хранилище книг, пожарные ликвидировали возгорание

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В главном здании (ГЗ) Московского государственного университета (МГУ) произошел пожар на четвертом этаже, сообщило столичное подразделение МВД, пишет РИА Новости.

Загорелось хранилище книг в помещении физического факультета. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Сообщение поступило в МЧС в 13:10 по мск.

Пожарные ликвидировали возгорание в 13:36 по мск. Пострадавших нет.

Ранее в Москве на Ленинском проспекте около метро Новаторская загорелся автобус. Из транспортного средства валил густой черный дым.

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      Мария Грушко
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