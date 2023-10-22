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11:37, 22 октября 2023Среда обитания

В Москве загорелся автобус

На Ленинском проспекте в Москве загорелся автобус

Фото: «Лента.ру»

Автобус загорелся на Ленинском проспекте в районе 99 дома в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Из транспортного средства валил густой черный дым. На место прибыли экстренные службы и сотрудники ДПС, движение частично ограничено. По состоянию на 11:06 по мск пожарные приступили к тушению транспортного средства, к моменту написания материала возгорание было полностью ликвидировано.

Пострадавших нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного подразделения МВД.

Ранее в областной больнице Биробиджана начался пожар. Возгорание началось в неврологическом отделении. Оно появилось из-за того, что на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Из медицинского учреждения эвакуировали 54 пациента и сотрудника.

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      Мария Грушко
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