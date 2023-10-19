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08:33, 19 октября 2023Россия

В российской больнице произошел пожар

В областной больнице Биробиджана начался пожар из-за короткого замыкания

В областной больнице Биробиджана начался пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации авторов канала, пожар начался в неврологическом отделении. Там на кухне произошло короткое замыкание микроволновки. Из-за пожара из медицинского учреждения эвакуировали 54 пациента и сотрудника.

Очаг пожара площадью один квадратный метр потушили, сейчас пожарные занимаются проливкой конструкций. Других подробностей о происшествии пока не приводится.

Ранее в детской больнице в Астрахани произошел пожар. В больнице на улице Островского огонь распространился в ординаторской. Всех пациентов и персонал медицинского учреждения эвакуировали.

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    Анастасия Шейкина
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