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07:38, 15 мая 2023Россия

В российском регионе при взрыве газа пострадали пять человек

В Ингушетии при взрыве газа в Нижних Ачалуках при взрыве газа пострадали 5 человек
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

При взрыве газа в частном доме поселения Нижние Ачалуки в Ингушетии пострадали пять человек. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского управления МЧС.

Там уточнили, что пострадали россияне 57, 48, 24 и 20 лет, также ранения получил 16-летний подросток. Об их состоянии подробностей не приводится, сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Москве в жилом доме взорвался газовый баллон. Тогда 18-летний житель нашел на полу подъезда коробку и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался. У россиянина диагностировали открытый перелом ноги.

До этого взрыв газа произошел в подмосковном Раменском в четырехэтажном жилом доме. Погиб один человек, возгорание ликвидировали на площади 32 квадратных метра.

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Анастасия Шейкина
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