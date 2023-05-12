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20:09, 12 мая 2023Россия

Газовый баллон взорвался в жилом доме в Москве

SHOT: в Москве 18-летний житель пнул коробку с газовым баллоном в доме, произошел взрыв

Фото: Kaiskynet Studio / Shutterstock / Fotodom

В жилом доме московского Троицка взорвался газовый баллон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, 18-летний житель нашел на полу подъезда коробку и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался. У россиянина диагностировали открытый перелом ноги, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в подмосковном Раменском в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Погиб один человек, возгорание ликвидировали на площади 32 квадратных метра.

До этого взрыв прогремел в девятиэтажном доме в городе Энгельс Саратовской области. Двое местных жителей пострадали, из здания эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей.

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Анастасия Шейкина
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