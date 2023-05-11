В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме погиб человек

«112»: в подмосковном Раменском при взрыве газа в жилом доме погиб человек

В подмосковном Раменском в четырехэтажном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом в четверг, 11 мая, сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел на улице Коминтерна. По данным канала, в результате случившегося погиб один человек.

Возгорание ликвидировали на площади 32 квадратных метра. На месте случившегося работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в городе Энгельс Саратовской области произошел взрыв газа в девятиэтажном доме. Двое местных жителей пострадали, из здания эвакуировали 30 человек, в том числе пятерых детей.

До этого взрыв газа произошел в многоэтажке в Нефтекамске. В результате произошедшего никто не пострадал, момент взрыва попал на видео.