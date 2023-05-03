Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:09, 3 мая 2023Россия

В российском регионе произошел взрыв газа в доме

В Энгельсе произошел взрыв газа в девятиэтажном доме, двое пострадали

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В городе Энгельс Саратовской области в ночь на среду, 3 мая, произошел взрыв газа в девятиэтажном доме. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В 4:34 (3:34 по московскому времени) поступила информация о взрыве газа с последующим пожаром на площади 15 квадратных метров в квартире на пятом этаже девитиэтажного жилого дома по улице Полтавская, 40А.

В 5:10 (4:10 по московскому времени) пожар ликвидировали. Мужчина и женщина госпитализированы с ожогами. Женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, спасли ее по автолестнице. Еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда. Всего эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей.

10 февраля взрыв произошел на балконе одной из квартир в подмосковной пятиэтажке. Сообщалось, что пострадал хозяин квартиры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В США заявили о потере Украиной доверия к странам Запада
Истребители НАТО сопроводили российский патрульный самолет над Атлантикой
Западные страны обсудят введение новых санкций против России
Российские военные нанесли удар по месту подготовки ВСУ в Запорожье
В российском регионе произошел взрыв газа в доме
Названа возможная причина пожара в резервуаре с нефтью на Кубани
Экскаваторщик рассказал о находках золота и старинных монетах на стройках
Бывший дом звезды «Голодных игр» предложили для аренды
Доктор Мясников развеял популярный в кино миф
55-летняя Памела Андерсон показала фигуру в купальнике
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.