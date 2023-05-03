В российском регионе произошел взрыв газа в доме

В Энгельсе произошел взрыв газа в девятиэтажном доме, двое пострадали

В городе Энгельс Саратовской области в ночь на среду, 3 мая, произошел взрыв газа в девятиэтажном доме. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

В 4:34 (3:34 по московскому времени) поступила информация о взрыве газа с последующим пожаром на площади 15 квадратных метров в квартире на пятом этаже девитиэтажного жилого дома по улице Полтавская, 40А.

В 5:10 (4:10 по московскому времени) пожар ликвидировали. Мужчина и женщина госпитализированы с ожогами. Женщина повисла на оконной решетке на третьем этаже, спасли ее по автолестнице. Еще пять человек пожарные вывели из задымленного подъезда. Всего эвакуированы 30 человек, в том числе пять детей.

10 февраля взрыв произошел на балконе одной из квартир в подмосковной пятиэтажке. Сообщалось, что пострадал хозяин квартиры.