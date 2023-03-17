Момент взрыва газа в российской многоэтажке попал на видео

В сети появились кадры момента взрыва газа в многоэтажке Нефтекамска

В сети появились кадры момента взрыва газа в многоэтажном доме Нефтекамска. Кадры публикует местный Telegram-канал.

На видеозаписи слышен мощный хлопок, от которого у стоящих на парковке автомобилей срабатывает сигнализация. После взрыва с дома падает часть фасада и осыпается штукатурка.

Взрыв газа в российском городе произошел в ночь на пятницу, 17 марта. Никто не пострадал. Эпицентр взрыва находился в однокомнатной квартире на девятом этаже, говорится в сообщении прокуратуры российского региона.

До этого газ взорвался в Костромской области. Тогда пострадали четыре человека, среди которых один ребенок, проходивший мимо места взрыва. О причинах случившегося данных пока нет.