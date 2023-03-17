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08:06, 17 марта 2023Россия

Еще в одном российском жилом доме произошел взрыв газа

В многоэтажке Нефтекамска произошел взрыв газа, 63 жителя эвакуировали
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Нефтекамске в доме на улице дорожной произошел взрыв газа. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, пишет Ufa1.ru.

«По предварительной информации, произошел хлопок газовоздушной смеси без критичных повреждений конструкций дома. Повреждены стекла, рамы, штукатурка осыпалась», — заявили в министерстве.

Там добавили, что в результате взрыва никто не пострадал. Эпицентр взрыва находился в однокомнатной квартире на девятом этаже, говорится в сообщении прокуратуры российского региона.

За последние сутки газ взорвался также в Костромской области. Тогда пострадали четыре человека, среди которых один ребенок, проходивший мимо места взрыва. О причинах случившегося данных пока нет.

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Анастасия Шейкина
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