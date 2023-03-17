При взрыве газа в российском жилом доме пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном жилом доме Костромской области

В Костромской области в частном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте администрации района, где прогремел взрыв.

Там уточнили, что двоих пострадавших после случившегося в деревне Клюшниково доставили в реанимацию, у одного из них диагностировали ожоги 30 процентов тела.

Еще один человек от госпитализации отказался, травмы также получил восьмилетний ребенок: он не был в частном жилом доме в момент взрыва и проходил мимо здания. Родители несовершеннолетнего отказались от его госпитализации. О причинах взрыва не сообщается.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажке Читы. Тогда взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир. Пострадали 11 человек.