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07:16, 17 марта 2023Россия

При взрыве газа в российском жилом доме пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали при взрыве газа в частном жилом доме Костромской области

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Костромской области в частном жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего пострадали четыре человека. Об этом сообщается на сайте администрации района, где прогремел взрыв.

Там уточнили, что двоих пострадавших после случившегося в деревне Клюшниково доставили в реанимацию, у одного из них диагностировали ожоги 30 процентов тела.

Еще один человек от госпитализации отказался, травмы также получил восьмилетний ребенок: он не был в частном жилом доме в момент взрыва и проходил мимо здания. Родители несовершеннолетнего отказались от его госпитализации. О причинах взрыва не сообщается.

Ранее взрыв газа произошел в пятиэтажке Читы. Тогда взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждены шесть квартир. Пострадали 11 человек.

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Анастасия Шейкина
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