Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 9 марта 2023Россия

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите резко возросло

В Минздраве Забайкалья заявили о 11 пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите
СюжетВзрыв газа в жилом доме:

Фото: РИА Новости

Число пострадавших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Чите резко возросло. По данным Минздрава Забайкалья, травмы получили 11 человек. Заявление ведомства в четверг, 9 марта, приводит ТАСС.

Среди пострадавших в Забайкальском крае трое детей, уточнили в Минздраве. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. До этого в МЧС сообщали о семи жителях пятиэтажки в Чите, получивших травмы.

Еще раньше власти Забайкалья предоставляли сведения о трех пострадавших.

ЧП в жилом доме на улице Боровой в Чите произошло 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, также были повреждены шесть квартир. Местные жители публиковали кадры с места происшествия. На запись попали масштабы разрушений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
Фитнес-эксперт дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва
В Приднестровье предотвратили покушение на главу ПМР
Российскую атаку «Кинжалами» на Украине оценили фразой «такой не припомню»
Британия и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России
На подмосковном складе Wildberries отказались принимать на работу дагестанца
Названы модели оружия державшего трехлетнего сына в заложниках россиянина
Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео
Смертельное ДТП с фурой и автобусом произошло на российской трассе
Россия проведет военные учения с Монголией и Лаосом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.