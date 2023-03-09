Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите резко возросло

В Минздраве Забайкалья заявили о 11 пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите

Число пострадавших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Чите резко возросло. По данным Минздрава Забайкалья, травмы получили 11 человек. Заявление ведомства в четверг, 9 марта, приводит ТАСС.

Среди пострадавших в Забайкальском крае трое детей, уточнили в Минздраве. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. До этого в МЧС сообщали о семи жителях пятиэтажки в Чите, получивших травмы.

Еще раньше власти Забайкалья предоставляли сведения о трех пострадавших.

ЧП в жилом доме на улице Боровой в Чите произошло 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, также были повреждены шесть квартир. Местные жители публиковали кадры с места происшествия. На запись попали масштабы разрушений.