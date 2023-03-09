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10:26, 9 марта 2023Россия

Число пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке увеличилось

Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите увеличилось до трех

Фото: Илья Баринов / ТАСС

Число пострадавших при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Чите увеличилось до трех. Об этом сообщает правительство Забайкальского края в Telegram.

Пострадавших госпитализировали в городскую клиническую больницу №1, среди них есть ребенок. Всего из дома эвакуировали 12 человек, в том числе двоих детей.

ЧП произошло на улице Боровая 9 марта. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждено не меньше пяти квартир. Последствия произошедшего ликвидируют сотрудники МЧС. Информация о погибших не поступала.

Предварительной причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. По факту случившегося начата проверка, на место происшествия выехали сотрудники Следственного комитета России.

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Варвара Родикова
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