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09:47, 9 марта 2023Россия

Названа причина взрыва в российской пятиэтажке

Причиной взрыва в пятиэтажке в Чите стала разгерметизация газового баллона

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Причиной взрыва в жилой пятиэтажке в Чите стала разгерметизация газового баллона. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

ЧП произошло на улице Боровая. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, не менее пяти квартир повреждены ударной волной. Очевидцы показали на видео масштабы разрушений.

В пресс-службе Следственного комитета по российскому региона сообщили, что по факту случившегося начата проверка, сотрудники ведомства выехали на место происшествия.

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Евгения Куликова
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