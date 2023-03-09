Власти назвали число пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

Власти Забайкалья сообщили о двух пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на улице Боровой в Чите. Такое число назвали власти Забайкальского края, передает РИА Новости.

Уточняется, что россияне получили легкие травмы. Данных о погибших не поступало.

В свою очередь, в МВД по Забайкальскому краю заявили об одном пострадавшем в результате ЧП в Чите. МЧС же ранее сообщило об отсутствии пострадавших, передает «Интерфакс».

До этого появилась информация, что причиной взрыва в жилом доме в Чите стала разгерметизация газового баллона. В результате оказались разрушены два верхних этажа здания, не менее пяти квартир повредило ударной волной.

Взрыв газа в пятиэтажке в Забайкалье произошел утром в четверг, 9 марта. По информации МЧС, из здания удалось спасти восемь человек.