Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:56, 9 марта 2023Россия

Власти назвали число пострадавших при взрыве газа в российской пятиэтажке

Власти Забайкалья сообщили о двух пострадавших при взрыве газа в пятиэтажке в Чите
СюжетВзрыв газа в жилом доме:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Николаев / РИА Новости

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом пятиэтажном доме на улице Боровой в Чите. Такое число назвали власти Забайкальского края, передает РИА Новости.

Уточняется, что россияне получили легкие травмы. Данных о погибших не поступало.

В свою очередь, в МВД по Забайкальскому краю заявили об одном пострадавшем в результате ЧП в Чите. МЧС же ранее сообщило об отсутствии пострадавших, передает «Интерфакс».

До этого появилась информация, что причиной взрыва в жилом доме в Чите стала разгерметизация газового баллона. В результате оказались разрушены два верхних этажа здания, не менее пяти квартир повредило ударной волной.

Взрыв газа в пятиэтажке в Забайкалье произошел утром в четверг, 9 марта. По информации МЧС, из здания удалось спасти восемь человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Балицкий заявил о концентрации 40-тысячной группировки ВСУ на севере Запорожья
На ЗАЭС оценили обстановку после отключения Украиной ЛЭП
Умер французский актер и певец Марсель Амон
Кайли Дженнер показала тело в бикини
Харьков полностью обесточило
Пять человек пострадали при взрыве в российском кафе
Бывшего полицейского ИВС осудили на пять лет условно за превышение полномочий
Рэпер Птаха перестал выходить на связь после обстрела в ДНР
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Разведка США обвинила Россию во вмешательстве в выборы в Конгресс в 2022-м
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.