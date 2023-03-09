Взрыв газа в российской пятиэтажке разрушил два этажа

В МЧС сообщили, что два этажа оказались разрушены при взрыве газа в пятиэтажке в Чите

В Чите в пятиэтажке произошел взрыв газа, в результате оказались разрушены два этажа. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Там уточнили, что взрыв в доме на улице Боровая разрушил два верхних этажа пятиэтажки. Источник «Интерфакса» уточнил, что он, предположительно, произошел на пятом этаже и повредил перекрытия между двумя этажами. Предварительно, есть пострадавшие.

8 марта в многоэтажке на юге Москвы произошел взрыв. Его причиной, по предварительным данным, стал аэрозольный баллончик бытовой химии. Пострадавший житель дома получил ожоги рук и ног.

До этого при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток. К происшествию привела разгерметизация пятилитрового газового баллона в доме, построенном на две семьи. В результате обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.