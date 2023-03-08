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21:11, 8 марта 2023Россия

Стала известна причина взрыва в многоэтажке на юге Москвы

В МЧС сообщили, что причиной взрыва в многоэтажке на юге Москвы стал аэрозольный баллончик

Причиной взрыва в многоэтажке на Липецкой улице в Москве, предварительно, стал аэрозольный баллончик бытовой химии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МЧС.

Как сообщили в ведомстве, информация о взрыве поступила в 19:47. Прибывшие на место пожарные не обнаружили возгорания, поэтому спасательные работы не потребовались.

В МЧС также подтвердили, что в результате происшествия пострадал один человек. Его госпитализировали.

О взрыве в многоэтажке на юге Москвы стало известно вечером 8 марта. По информации Telegram-канала 112, он произошел в ванной комнате в одной из квартир. Пострадавший житель дома получил ожоги рук и ног.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в поселке Дзержинка Челябинской области погиб подросток. К происшествию привела разгерметизация пятилитрового газового баллона, в доме, построенном на две семьи. В результате обрушилось потолочное перекрытие одной из квартир.

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Константин Лысяков
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