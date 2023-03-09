Появились кадры последствий взрыва газа в российской пятиэтажке
Очевидцы показали на видео последствия взрыва газа в пятиэтажке в Чите
Появились кадры с места взрыва в пятиэтажке в Забайкальском крае. Видео публикуют очевидцы в группе во «ВКонтакте».
ЧП произошло в среду, 9 марта, на улице Боровой в Чите. В результате разрушены два этажа, по меньшей мере пять квартир повреждены, сообщает МЧС России.
Местные СМИ пишут, что под завалами могут находиться бабушка и пятилетний ребенок.
Дополнение: в МЧС сообщили, что восемь человек, включая ребенка, спасены из жилого дома в Чите после взрыва.
В экстренных службах предварительной причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона.