Появились кадры последствий взрыва газа в российской пятиэтажке

Очевидцы показали на видео последствия взрыва газа в пятиэтажке в Чите

Появились кадры с места взрыва в пятиэтажке в Забайкальском крае. Видео публикуют очевидцы в группе во «ВКонтакте».

ЧП произошло в среду, 9 марта, на улице Боровой в Чите. В результате разрушены два этажа, по меньшей мере пять квартир повреждены, сообщает МЧС России.

Местные СМИ пишут, что под завалами могут находиться бабушка и пятилетний ребенок.

Дополнение: в МЧС сообщили, что восемь человек, включая ребенка, спасены из жилого дома в Чите после взрыва.

В экстренных службах предварительной причиной взрыва назвали разгерметизацию газового баллона.