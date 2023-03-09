Частично разрушенную взрывом газа жилую российскую пятиэтажку показали на видео

Очевидцы показали на видео частично разрушенную взрывом газа жилую пятиэтажку в Чите

Частично разрушенную взрывом газа жилую пятиэтажку в Забайкальском крае показали на видео. Новые кадры очевидцев с места происшествия публикует Telegram-канал «112».

На записи видны масштабы разрушений. Также «112» пишет, что из-под завалов спасли двоих детей, в разрушенном здании может находиться женщина. В МЧС, в свою очередь, сообщили о спасении восьми человек, включая одного ребенка.

ЧП произошло на улице Боровая в Чите. Взрывом разрушило два верхних этажа здания, повреждено не меньше пяти квартир. По данным местных властей, пострадали два человека, они получили легкие травмы. Информация о погибших не поступала.

По факту случившегося начата проверка, сотрудники Следственного комитета России выехали на место происшествия.