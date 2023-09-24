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08:28, 24 сентября 2023Россия

Газ взорвался в подвале мечети в Ингушетии

ГУ МЧС по Ингушетии: в подвале мечети в Назрани взорвался газ

Фото: ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

В подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв газа в ночь на воскресенье 24 сентября. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Мужахоева в районе новостроек. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что произошел хлопок газо-воздушной смеси в подвальном помещении мечети без последующего возгорания. В ведомстве отметили, что в результате происшествия никто не пострадал. Разрушения и повреждения несущих конструкций строения не обнаружены.

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее в частном доме поселения Нижние Ачалуки в Ингушетии произошел взрыв газа. В результате пострадали россияне 57, 48, 24 и 20 лет, также ранения получил 16-летний подросток, сообщили в региональном управлении МЧС.

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    Марина Совина
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