Мужчинам подсказали способ быстро восстановить эрекцию после полового акта

Врач-сексолог Стивен Снайдер подсказал действенные способы быстро восстановить эрекцию после полового акта. Его советы, а также мнение сексолога Кэрол Куин приводит издание Men's Health.

Снайдер рассказал, что промежуток времени между оргазмом и следующей эрекцией называют рефрактерным периодом. У одних мужчин он продолжается несколько минут, у других — несколько часов. «У некоторых счастливчиков вообще нет рефрактерного периода. Но никто не знает, как им это удается», — заявил врач.

Специалист отметил, что как правило у молодых людей эрекция восстанавливается быстрее, с возрастом может потребоваться больше времени. По его словам, это не повод для серьезного беспокойства, поэтому к врачу надо обращаться, если рефрактерный период продолжается несколько дней. В этом случае специалисты выписывают препараты от эректильной дисфункции.

Помимо этого, уменьшить время на восстановление можно, если придерживаться здорового образа жизни, считает Снайдер. Правда, он предупредил, что результат не гарантирован, поэтому лучше не зацикливаться на количестве половых актов. «Главное — избегайте проверок своего пениса на предмет готовности. Ваш пенис ненавидит, когда за ним следят. Он громко и ясно даст знать, когда будет готов к сексу», — дал совет специалист.

Сексолог Кэрол Куин добавила, что эрекция может наступить быстрее, если регулярно делать упражнения Кегеля и практиковать окантовку — техинку, которая помогает лучше контролировать эякуляцию. Кроме того, она рекомендовала научиться наслаждаться сексом без проникновения, например, ласками, поцелуями, стимуляцией или массажем.

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