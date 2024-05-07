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08:34, 7 мая 2024Силовые структуры

Глава минтранса российского региона попался на взятке

Силовики задержали министра транспорта Башкирии Клебанова за взятку

Фото: Maykova Galina / Shutterstock / Fotodom

Глава Башкортостана Радий Хабиров уволил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, задержанного правоохранительными органами за получение взятки. Об этом сообщается на сайте главы региона.

Министру вменяется получение взятки в особо крупном размере. Силовики проводят с ним оперативные мероприятия. Указ об освобождении его от занимаемой должности Хабиров подписал 7 мая сразу после того, как подтвердилась информация о совершенном преступлении.

Глава Башкортостана неоднократно заявлял, что «в его команде нет места казнокрадам и взяточникам», подчеркнула пресс-служба руководителя региона. Там отметили, что местные власти взаимодействуют с правоохранительными органами в работе по очищению от коррупции.

Клебанова назначили министром транспорта в декабре 2022 года. До этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

2 мая Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына вместе с бывшим депутатом регионального заксобрания Павлом Мякишевым. Оба отправлены под стражу до 26 июня по уголовному делу о коррупции — Кислицыну вменяется получение взятки в особо крупном размере, а Мякишеву посредничество во взяточничестве.

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      Любовь Ширижик
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