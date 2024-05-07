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10:00, 7 мая 2024Силовые структуры

На уволенного российского министра завели дело о взятке в пять миллионов рублей

СК возбудил дело о взятке в 5 млн руб против экс-главы минтранса Башкирии
Начало событий в новости Глава минтранса российского региона попался на взятке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Следователи возбудили уголовное дело против бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики Башкортостан, подозреваемого в получении взятки на сумму пять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Речь идет о 47-летнем Александре Клебанове, уволенном главой региона Радией Хабировым после задержания.

Ему вменяется совершение преступления в мае 2023 года, когда он был членом совета директоров компании «Башкиравтодор». По версии следствия, подозреваемый потребовал пять миллионов рублей от руководителей коммерческой организации, участвующей в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» за общее покровительство и оплату выполненных работ по договорам с «Башкиравтодор».

Факт коррупции выявили сотрудники управления ФСБ по Республике Башкортостан.

Следствие намерено решить вопрос об избрании экс-министру меры пресечения, у него проводятся обыски.

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      Любовь Ширижик
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