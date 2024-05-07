Пьяный американец разбил окно и пробрался в детскую библиотеку Москвы

В Москве пьяный американец пробрался в детскую библиотеку, он арестован

Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ. Его доставили в суд сотрудники отдела МВД по району Щукино. Пьяный американец в ночь на 3 мая разбил окно и пробрался в детскую библиотеку, сообщает РЕН ТВ. Перед этим Никум отдыхал в баре, но там повздорил с друзьями. Он уехал на такси, но по дороге оказался не дома, а в библиотеке на улице Народного Ополчения, где уснул. Там его нашли полицейские.

Никум находится в России по туристической многократной визе сроком шесть месяцев. Он остановился на постой у московских знакомых. В столице Никум подрабатывал репетитором английского языка.

Ранее 7 мая сообщалось, что во Владивостоке суд арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража». О его задержании в Приморье по подозрению в нарушении законодательства России сообщал телеканал NBC.