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08:22, 7 мая 2024Силовые структуры

Пьяный американец разбил окно и пробрался в детскую библиотеку Москвы

В Москве пьяный американец пробрался в детскую библиотеку, он арестован

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Хорошевский суд Москвы арестовал на 10 суток гражданина США Расселла Уильяма Никума за мелкое хулиганство. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.1 КоАП РФ. Его доставили в суд сотрудники отдела МВД по району Щукино. Пьяный американец в ночь на 3 мая разбил окно и пробрался в детскую библиотеку, сообщает РЕН ТВ. Перед этим Никум отдыхал в баре, но там повздорил с друзьями. Он уехал на такси, но по дороге оказался не дома, а в библиотеке на улице Народного Ополчения, где уснул. Там его нашли полицейские.

Никум находится в России по туристической многократной визе сроком шесть месяцев. Он остановился на постой у московских знакомых. В столице Никум подрабатывал репетитором английского языка.

Ранее 7 мая сообщалось, что во Владивостоке суд арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье «Кража». О его задержании в Приморье по подозрению в нарушении законодательства России сообщал телеканал NBC.

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      Любовь Ширижик
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