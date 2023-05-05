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12:42, 5 мая 2023Ценности

Россиянкам назвали распространенные ошибки в домашнем окрашивании волос

Стилист Трефилов посоветовал наносить краску для прикорневой зоны только на корни волос

Фото: Maksim Chernishev / Unsplash

Стилист, дизайнер, владелец авторской студии красоты Volifert Studio Евгений Трефилов назвал россиянкам распространенные ошибки в домашнем окрашивании волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь специалист обратил внимание на неправильное использование красителя. По его словам, предназначенные для окрашивания прикорневой зоны средства необходимо наносить только на корни волос. В противном случае из-за перенасыщения пигментами концы станут намного темнее корней, а сами пряди — тусклыми.

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Кроме того, при домашнем окрашивании нужно учитывать количество седых волос. Так, если обесцвеченных прядей слишком много, что лучше выбирать краситель на тон светлее натурального цвета. В случае отсутствия седины перед окрашиванием лучше получить консультацию профессионального парикмахера. «Есть еще один хороший способ не промахнуться с выбором. Определите, на кого из кинозвезд вы похожи, и найдите похожий оттенок», — добавил Трефилов.

В заключение собеседник издания призвал читательниц не наносить краситель самостоятельно, строго следовать инструкции по разведению средства и соблюдать время выдержки.

В апреле Евгений Трефилов раскрыл семь привычек, которые ухудшают состояние волос. Специалист рассказал, что многие люди выбирают шампунь наугад и пользуются кондиционером слишком часто. Во втором случае подобные средства не всегда приносят пользу волосам. По словам эксперта, дополнительное увлажнение необходимо прядям длиной более пяти сантиметров.

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Мария Винар
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