Россиянам раскрыли семь ухудшающих состояние волос привычек

Российский стилист Евгений Трефилов: выбранный наугад шампунь ухудшает состояние волос

Стилист, дизайнер, владелец авторской студии красоты Volifert Studio Евгений Трефилов раскрыл россиянам семь привычек, которые ухудшают состояние волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Эксперт рассказал, что многие люди выбирают шампунь наугад и пользуются кондиционером слишком часто. Во втором случае подобные средства не всегда приносят пользу волосам. По словам эксперта, дополнительное увлажнение необходимо прядям длиной более пяти сантиметров.

Кроме того, Трефилов заявил, что на красоту шевелюры влияет отсутствие увлажнителя воздуха в отопительный сезон. При этом он отметил, что несмываемые уходы без упомянутого устройства могут помочь волосам, но незначительно. Вдобавок если не использовать и не выдерживать достаточно долго такие средства, как маски, то это еще больше усугубит ситуацию. Также, по словам Трефилова, не приносит никакой пользы для волос соленая вода, поскольку из-за нее они становятся рыхлыми, ломкими и сухими.

Что касается окрашивания, то к нему необходимо прибегать постоянно. После процедуры волосы заполняются пигментами и уходовыми компонентами от красителя, их хватает только на месяц. В противном случае после вымывания пигмента пряди станут пористыми и склонными к сухости. В то же время собеседник издания предупредил, что не стоит часто и кардинально менять оттенки.

В марте дерматологи раскрыли вредное последствие сна с мокрыми волосами. По словам специалистов, чаще бактерии размножаются в теплой влажной среде. Таким образом они могут накапливаться на коже головы в течение ночи, вызывая шелушение и зуд.