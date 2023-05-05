В России связали падеж птиц в Херсонской области с украинскими экспериментами

Минобороны связало массовый падеж птиц в Херсонской области с украинскими экспериментами

Массовый падеж птиц, который произошел в заповеднике в Херсонской области в 2021 году, мог быть связан с экспериментами украинской лаборатории. Об этом 5 мая сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его слова приводит РИА Новости.

«Обратите внимание на документально подтвержденный факт массового падежа птицы на территории заповедника в 2021 году, который, по мнению экспертов, носит инфекционный характер. Не исключаем, что одномоментная гибель была спровоцирована проводимыми экспериментами и пренебрежительным отношением к требованиям биобезопасности», — сказал военнослужащий.

По его словам, сбежавшие участники проекта предлагали оставшимся в заповеднике сотрудникам за вознаграждение вывезти или уничтожить результаты проведенных исследований, в частности документы, которые подтверждали факт массовой гибели пернатых.

Из архивных документов специалисты Минобороны установили, что сотрудники заповедника в Херсонской области вплоть до 2022 года отбирали и передавали за границу биологический материал, который был получен от перелетных птиц. Уточняется, что исследования велись под руководством замдиректора по международному сотрудничеству харьковского Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины Дениса Музыки.

Ранее Кириллов заявил, что развитие пандемии COVID-19 по сценарию прошедших в 2019 году в Нью-Йорке учений приводит к возникновению вопросов о причастности к ней США. Он напомнил, что 18 октября 2019 года, за два месяца до первых официальных сообщений о появлении коронавируса в Китае, Университет Джонса Хопкинса провел в Нью-Йорке пандемические учения.