Под Пензой появился памятник природы «Светлополянский резерват ятрышника шлемоносного»

В Пензенской области появился новый памятник природы регионального значения — «Светлополянский резерват ятрышника шлемоносного». Об этом сообщает портал Penza-Post.

Памятник природы располагается в границах муниципального образования города Пенза в 4,8 километра к северу от города Заречный. Там растет много редких видов, среди которых наибольшую ценность представляет ятрышник шлемоносный, занесенный в Красную книгу Российской Федерации.

Там также отмечено десять видов, занесенных в Красную книгу Пензенской области: ива розмаринолистная, кокушник длиннорогий, лапчатка белая, лютик языколистный, осока войлочная, осока Гартмана, пальчатокоренник мясо-красный, тайник яйцевидный, шпажник черепитчатый, ужовник обыкновенный.

Кроме того, на территории памятника природы обитает более 300 видов насекомых, из которых в Красную книгу Пензенской области занесено 24 вида.

Всего на территории Пензенской области создано 92 особо охраняемых природных территорий общей площадью 76,7 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что на территории двух районов Алтайского края создали природный заказник «Рубцовская сеть» площадью более 22 тысяч гектаров.На территории заказника расположены два озера —Соленое и Горчина. Кроме того, в парке находятся крупные популяции редких охраняемых видов, в их числе три вида перистых ковылей, а также краснокнижный тюльпан поникающий, ирис сизоватый и эремурус алтайский. Среди животных в заказнике обитают степная гадюка, степной лунь, курганник, большой тушканчик, степной шмель.