Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна

Глава МИД Чавушоглу: Турция закрыла небо для самолета Пашиняна для полетов в третьи страны

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с 24TV сообщил, что страна закрыла свое воздушное пространство для полетов самолетов VIP-персон Армении в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это касается также самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли <...> Только спикер армянского парламента приезжал на заседание ПАЧЭС [в Анкаре], мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть [воздушное пространство] для члена организации», — сказал глава ведомства.

3 мая глава МИД Турции заявил, что власти страны закрыли воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны. «Мы будем пускать воздушные суда в нашу страну при необходимости, но не разрешим пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]», — подчеркнул министр.