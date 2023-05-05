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21:35, 5 мая 2023Мир

Турция закрыла воздушное пространство для самолета Пашиняна

Глава МИД Чавушоглу: Турция закрыла небо для самолета Пашиняна для полетов в третьи страны
Никол Пашинян

Никол Пашинян. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в беседе с 24TV сообщил, что страна закрыла свое воздушное пространство для полетов самолетов VIP-персон Армении в третьи страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это касается также самолета премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли <...> Только спикер армянского парламента приезжал на заседание ПАЧЭС [в Анкаре], мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть [воздушное пространство] для члена организации», — сказал глава ведомства.

3 мая глава МИД Турции заявил, что власти страны закрыли воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны. «Мы будем пускать воздушные суда в нашу страну при необходимости, но не разрешим пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]», — подчеркнул министр.

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Марина Совина
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