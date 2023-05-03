Турция закрыла небо для Армении для полетов в третьи страны

Чавушоглу: Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов

Власти Турции закрыли воздушное пространство для Армении для полетов в третьи страны. О закрытии неба для армянских самолетов в эфире телеканала NTV заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

«Мы будем пускать воздушные суда в нашу страну при необходимости, но не разрешим пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство, пока продолжаются провокации [со стороны Армении против Турции и Азербайджана]», — отметил глава МИД республики.

Более того, по словам Чавушоглу, если подобные провокации не прекратятся, то Турции придется пойти на другие меры.

Ранее в апреле Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу.