Турция закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании

Турция закрыла воздушное пространство для рейсов авиакомпании Flyone Armenia в Европу

Турция без предупреждения закрыла воздушное пространство для рейсов армянской авиакомпании Flyone Armenia в Европу. Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава совета директоров авиаперевозчика Арам Ананян.

По его словам, Анкара без предварительного уведомления аннулировала ранее выданное авиакомпании разрешение на выполнение полетов в Европу через воздушное пространство Турции.

В марте глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о договоренности с Анкарой об открытии до лета сухопутных границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Он отметил, что ведомство уже начало делать шаги в этом направлении.

Еще в февраля Мирзоян заявлял о готовности восстановить дипотношения с Турцией и открыть границу между государствами. Он подчеркнул, что Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать Анийский мост, расположенный на границе двух государств, а также позаботиться о налаживании инфраструктуры перед полным открытием границ.