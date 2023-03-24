Армения и Турция откроют сухопутную границу для граждан третьих стран

МИД Армении: граница с Турцией откроется для граждан третьих стран до лета

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о договоренности с Турцией об открытии до лета сухопутных границ для граждан третьих стран и лиц с дипломатическими паспортами. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

По словам Мирзояна, армянский МИД уже начал делать шаги в этом направлении. Глава ведомства также напомнил об открытии КПП «Маркара» на армяно-турецкой границе во время землетрясения в Турции. Через этот пункт пропуска доставлялась гуманитарная помощь в разрушенные города.

В феврале Мирзоян уже заявлял о готовности восстановить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу между государствами. Он подчеркнул, что Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать Анийский мост, расположенный на границе двух государств, а также позаботиться о налаживании инфраструктуры перед полным открытием границ.

Граница между государствами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары в знак протеста против конфликта в Нагорном Карабахе, который обострился после распада СССР. Кроме того, Анкара до сих пор не признает факт геноцида армянского народа, чего армяне систематически добиваются от правительств главных мировых держав.