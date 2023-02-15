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12:51, 15 февраля 2023Бывший СССР

Армения заявила о готовности восстановить мир с Турцией

МИД Армении заявил о готовности восстановить отношения с Турцией

Фото: Nattu Adnan / Reuters

Армения заявила о готовности восстановить дипломатические отношения с Турцией и открыть границу между государствами. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян по итогам переговоров с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Запись трансляции пресс-конференции доступна на YouTube.

«Хочу вновь подтвердить готовность и стремление Армении к построению мира в регионе, полноценному урегулированию отношений с Турцией, установлению дипломатических отношений и полному открытию армяно-турецкой границы», — сказал Мирзоян.

Он подчеркнул, что Ереван и Анкара договорились совместными усилиями отремонтировать Анийский мост, расположенный на границе двух государств, а также позаботиться о налаживании инфраструктуры перед полным открытием границ.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал логичным возможное установление дипломатических отношений с Турцией.

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Алевтина Запольская
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