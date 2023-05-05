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19:55, 5 мая 2023Путешествия

Опоздавший на рейс недовольный пассажир заявил о бомбе на борту самолета

FOX5: опоздавший пассажир рейса JetBlue заявил, что на борту самолета находится бомба

Фото: Jens Kalaene / dpa / Globallookpress.com

Опоздавший на рейс JetBlue недовольный пассажир заявил, что на борту самолета может находиться бомба. Об этом сообщает FOX5.

Уточняется, что судно вылетало из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес в четверг, 4 мая. Полиция приняла оперативные меры по предотвращению угрозы взрыва и предупредила о ней летный состав. При проверке ни в багаже, ни в салоне самолета бомба не была обнаружена, заявили в дорожно-транспортной службе.

Какие обвинения могут предъявить подозреваемому, не сообщается.

Ранее в Минске задержали гражданина Белоруссии, который отправил российской авиакомпании сообщение с угрозой заминировать самолет. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сообщили, что пассажир, опаздывая на рейс из Москвы в Минск, попытался продлить время регистрации по телефону.

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Зарина Дзагоева
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