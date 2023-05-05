Опоздавший на рейс недовольный пассажир заявил о бомбе на борту самолета

FOX5: опоздавший пассажир рейса JetBlue заявил, что на борту самолета находится бомба

Опоздавший на рейс JetBlue недовольный пассажир заявил, что на борту самолета может находиться бомба. Об этом сообщает FOX5.

Уточняется, что судно вылетало из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес в четверг, 4 мая. Полиция приняла оперативные меры по предотвращению угрозы взрыва и предупредила о ней летный состав. При проверке ни в багаже, ни в салоне самолета бомба не была обнаружена, заявили в дорожно-транспортной службе.

Какие обвинения могут предъявить подозреваемому, не сообщается.

Ранее в Минске задержали гражданина Белоруссии, который отправил российской авиакомпании сообщение с угрозой заминировать самолет. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сообщили, что пассажир, опаздывая на рейс из Москвы в Минск, попытался продлить время регистрации по телефону.