Опоздавший на рейс недовольный пассажир заявил о бомбе на борту самолета
Опоздавший на рейс JetBlue недовольный пассажир заявил, что на борту самолета может находиться бомба. Об этом сообщает FOX5.
Уточняется, что судно вылетало из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес в четверг, 4 мая. Полиция приняла оперативные меры по предотвращению угрозы взрыва и предупредила о ней летный состав. При проверке ни в багаже, ни в салоне самолета бомба не была обнаружена, заявили в дорожно-транспортной службе.
Какие обвинения могут предъявить подозреваемому, не сообщается.
Ранее в Минске задержали гражданина Белоруссии, который отправил российской авиакомпании сообщение с угрозой заминировать самолет. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии сообщили, что пассажир, опаздывая на рейс из Москвы в Минск, попытался продлить время регистрации по телефону.