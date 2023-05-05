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18:35, 5 мая 2023Из жизни

Найденные в лесу сотни килограммов макарон озадачили пользователей сети

New York Post: кучи отварных макарон загадочным образом оказались в лесу в США

Фото: @worrystonee

Жители города Олд-Бридж в штате Нью-Джерси, США, обнаружили в лесу несколько сотен килограммов отварных макарон. На необычное явление обратило внимание издание New York Post.

Огромные кучи приготовленных макарон были найдены около ручья в местном лесу возле парка Ветеранов. На земле лежали груды макарон разных видов, включая спагетти и зити. На загадочное появление в лесу пасты обратила внимание местная жительница Нина Йохновиц.

Она опубликовала в соцсети пост, в котором оценила общий вес макаронных изделий более чем в 220 килограммов. Фотографии макарон быстро набрали популярность в сети и озадачили пользователей. Подписчики женщины шутили и строили предположения о том, каким образом продукты питания оказались на природе. «Главный подозреваемый — парень по имени Аль-Денте», — пошутил один из них. «Не забудь его сообщника Лин Гвини», — отметил другой. Еще один комментатор предположил, что у пасты закончился срок годности.

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Кто и зачем вывалил макароны в лесу, пока неизвестно. Йохновиц заявила, что произошедшее иллюстрирует проблему с незаконным сбором отходов и отсутствием массового сбора крупногабаритного мусора в Олд-Бридж. «Вы, наверно, скажете: "Кого волнует паста?" Но уровень рН макаронных изделий может оказать влияние на ручей. Ручей нужно очищать, потому что он попадает в городскую систему водоснабжения», — подчеркнула она.

Вскоре после публикации в соцсетях и обращения к местным властям службы коммунального хозяйства прибыли на место происшествия и убрали макароны.

Ранее сообщалось, что специализирующийся на итальянской кухне шеф-повар Альдо Зилли назвал самую распространенную ошибку при приготовлении пасты и порекомендовал способ исправить ее. Чаще всего люди переваривают пасту, причем этим грешат и кулинары-любители, и профессиональные повара.

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Алиса Дмитриева
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