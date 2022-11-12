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13:05, 12 ноября 2022Из жизни

Шеф-повар назвал самую распространенную ошибку при приготовлении пасты

The Mirror: назван способ исправить самую частую ошибку при приготовлении пасты

Фото: unsplash

Специализирующийся на итальянской кухне шеф-повар Альдо Зилли назвал самую распространенную ошибку при приготовлении пасты и порекомендовал способ исправить ее. Об этом сообщает The Mirror.

По его словам, люди совершают множество ошибок при приготовлении популярного итальянского блюда. Чаще всего люди переваривают пасту, причем этим грешат и кулинары-любители, и профессиональные повара.

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Зилли подчеркнул, что эту ошибку легко исправить. «Многие рестораны заранее готовят пасту, после чего подают ее переваренной. Завершать приготовление пасты необходимо в соусе. Если вы готовите пасту, недоварите ее на две минуты, после чего добаьте соус и завершите приготовление в соусе, чтобы паста впитала все ароматы», — пояснил шеф-повар.

По словам специалиста, готовую пасту никогда нельзя промывать в холодной воде. В противном случае исчезнет и крахмалистость, благодаря которой соус становится более густым, и вкус пасты как таковой.

Ранее сообщалось, что шеф-повара перечислили основные хитрости в приготовлении пасты и назвали главные ошибки при варке макарон. По мнению поваров, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды.

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Алиса Дмитриева
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