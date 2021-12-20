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Повара назвали главные ошибки при варке макарон

Шеф-повар перечислил основные хитрости правильного приготовления пасты

Фото: Izzy Boscawen / Unsplash

Шеф-повара перечислили основные хитрости в приготовлении пасты и назвали главные ошибки при варке макарон. Сборный материал с их рекомендациями опубликовали на сайте с рецептами taste.com.au.

По мнению поваров, макароны правильно варить в большой кастрюле с достаточным количеством подсоленной воды. После добавления пасты в кипящую воду ее нужно постоянно помешивать, чтобы она не слипалась. Также готовые макароны не рекомендуется промывать, потому что «так можно смыть весь вкус».

Итальянский шеф-повар Роберта д'Элиа обратил внимание на важность времени варки макарон. Чтобы добиться идеальной пасты al dente, шеф рекомендует варить ее шесть-семь минут. Если по истечении этого времени она остается слишком жесткой, то можно подержать ее в кипящей воде еще 30 секунд.

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Также мастера кулинарии раскритиковали привычку многих людей добавлять подсолнечное или оливковое масло в воду, чтобы макароны не слипались. Они считают, что масло оставляет пленку на пасте, которая не дает добавленному к блюду соусу полностью раскрыться.

Помимо этого, в пасту предлагают не добавлять слишком много соуса, чтобы она в нем не утонула.

Ранее итальянский повар, автор книг по кулинарии, телеведущая Сильвия Коллока раскрыла секрет приготовления идеальных макарон и перечислила основные ошибки, которые допускают при их готовке. Колокка призвала не ломать спагетти перед тем, как поместить их в кастрюлю.

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Евгения Черкасова
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