Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:33, 16 июля 2025Экономика

Россия обогнала скандинавскую страну по поставкам газа в Евросоюз

Евростат: Россия заняла третье место среди главных поставщиков газа в ЕС
Кирилл Луцюк

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

В мае 2025 года Россия вышла на третье место в списке основных поставщиков газа на рынок Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Отмечается, что этот результат был обеспечен резким ростом поставок сжиженного природного газа (СПГ), которые увеличились до 703 миллионов евро. Что касается импорта трубопроводной разновидности этого энергоносителя, то он прибавил 6,4 процента, дойдя до 408 миллионов евро.

В целом в последний месяц весны Россия продала Евросоюзу газа на 1,1 миллиарда евро. Это примерно на 25 процентов больше апрельского показателя. При этом Норвегия, которая в апреле удерживала третье место, в мае опустилась на четвертое, так как ее поставки упали на 13 процентов и оцениваются в 842 миллиона евро.

США сохранили за собой статус основного поставщика газа в Европейский союз. На второй позиции расположился Алжир, а на пятой — Великобритания.

В конце июня сообщалось, что власти Европейского союза так и не смогли довести до конца планы, предусматривающие полную ликвидацию зависимости от поставок российского топлива. Оказалось, что по итогам I квартала 2025 года РФ обеспечила в общей сложности 17 процентов импортируемого в ЕС сжиженного природного газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный судья устроил стрельбу во время дорожного конфликта с таксистом. Откуда у него оружие и какое наказание его ждет?

    Пашинян предпочел выход Армении из ОДКБ разморозке членства

    Трамп узнал о приостановке поставок оружия США Украине в разговоре с иностранным лидером

    «Сапсаны» собрались пустить в новые города

    Россиянин без водительских прав прижал автомобилем к стене женщину с ребенком

    В Подмосковье засыпало поселок

    Туалетную бумагу в России укоротили

    Агата Муцениеце показала внешность без волос

    В Москве полицейские начали проверку «Газели» у хранилища Центробанка

    Баскова призвали никогда больше не петь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости