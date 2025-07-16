Россия обогнала скандинавскую страну по поставкам газа в Евросоюз

Евростат: Россия заняла третье место среди главных поставщиков газа в ЕС

В мае 2025 года Россия вышла на третье место в списке основных поставщиков газа на рынок Европейского союза (ЕС). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Отмечается, что этот результат был обеспечен резким ростом поставок сжиженного природного газа (СПГ), которые увеличились до 703 миллионов евро. Что касается импорта трубопроводной разновидности этого энергоносителя, то он прибавил 6,4 процента, дойдя до 408 миллионов евро.

В целом в последний месяц весны Россия продала Евросоюзу газа на 1,1 миллиарда евро. Это примерно на 25 процентов больше апрельского показателя. При этом Норвегия, которая в апреле удерживала третье место, в мае опустилась на четвертое, так как ее поставки упали на 13 процентов и оцениваются в 842 миллиона евро.

США сохранили за собой статус основного поставщика газа в Европейский союз. На второй позиции расположился Алжир, а на пятой — Великобритания.

В конце июня сообщалось, что власти Европейского союза так и не смогли довести до конца планы, предусматривающие полную ликвидацию зависимости от поставок российского топлива. Оказалось, что по итогам I квартала 2025 года РФ обеспечила в общей сложности 17 процентов импортируемого в ЕС сжиженного природного газа.