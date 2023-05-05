Псевдосвященника задержали по подозрению в педофилии

«Известия»: 22-летнего псевдосвященника задержали по подозрению в растлении трех мальчиков

22-летний член неканонической религиозной организации «Митрополия Православной Кафолической Церкви» задержан по подозрению в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержанный подозревается в серии преступлений в отношении подростков 2006, 2007 и 2008 годов рождения. Мужчина, называя себя «диаконом МПКЦ», искал жертв среди религиозно настроенных детей и подростков.

Пострадавшие рассказали, что встречи с подозреваемым проходили в доме в садовом товариществе поселка Внуково. По версии следствия, первым пострадал от действий подозреваемого мальчик 2007 года рождения. Он рассказал, что кроме главного фигуранта в доме присутствовал еще один мужчина. Ребенку намекнули, что если он хочет расти в «церковной иерархии», то ему придется вступать в противоестественные половые связи с присутствовавшими взрослыми. Мальчик удалось сбежать.

Остальные фигурирующие в деле жертвы предполагаемого педофила — мальчики, приходящиеся друг другу родственниками.

Ранее сообщалось, что в Омске 41-летний ранее судимый российский уголовник предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней школьницы. Его задержали прохожие.