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20:08, 4 мая 2023Силовые структуры

Прохожие задержали надругавшегося над школьницей уголовника-педофила

В Омске арестовали педофила, надругавшегося над девятилетней школьницей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омске 41-летний ранее судимый российский уголовник предстанет перед судом за насильственные действия сексуального характера в отношении девятилетней школьницы. Об этом в четверг, 4 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 16 октября 2022 года обвиняемый заметил возле торгового центра находившуюся без присмотра девочку и надругался над ней. В какой-то момент школьница смогла убежать, а злоумышленника догнали и задержали проходившие мимо неравнодушные граждане. Его отправили под арест.

26 апреля сообщалось, что Верховный суд утвердил пожизненный приговор педофилу, убившему пятилетнюю девочку в Костроме.

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Владимир Седов
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