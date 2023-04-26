Верховный суд утвердил пожизненный срок костромскому педофилу

Верховный суд утвердил пожизненный приговор педофилу, убившему 5-летнюю девочку в Костроме

Верховный суд России утвердил пожизненный приговор педофилу Вадиму Белякову, убившему и изнасиловавшему вместе с другом Денисом Герасимовым пятилетнюю девочку в Костроме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В 2022 году апелляционный и кассационный суды общей юрисдикции также признали законными пожизненные сроки Герасимову и Белякову.

1 июля Костромской облсуд приговорил их к пожизненному и постановил взыскать по два миллиона рублей с каждого из фигурантов по иску матери убитого ребенка.

Преступление было совершено 4 января 2022 года на улице Северной Правды в Костроме — двое мужчин похитили девочку, когда она играла около городского Дома культуры, в котором работала ее мать. Подельники взяли ее на руки и унесли. Сначала они изнасиловали жертву в местном общежитии, а после нанесли ей множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Преступники спрятали тело в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

В тот же день их задержали. Выяснилось, что 45-летний и 24-летний россияне ранее уже были судимы, один из них отбывал наказание за сексуальное насилие и порнографию.

В ходе расследования преступления председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником девочку. Следователи возбудили уголовное дело по соответствующей статье в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших преступление.