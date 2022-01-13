Заведено дело о халатности полицейских после убийства девочки в Костроме

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заявил о халатности полицейских, которые оставили без наблюдения освободившегося из колонии педофила, изнасиловавшего и убившего с сообщником пятилетнюю девочку в Костроме. Об этом передает РИА Новости.

По словам главы СКР, следователи возбудили уголовное дело по соответствующей статье в отношении сотрудников правоохранительных органов, допустивших преступление.

12 января двум судимым жителям Костромы были предъявлены обвинения в изнасиловании и убийстве девочки. Мужчины 45 и 24 лет полностью признали вину в инкриминируемых им преступлениях. Обвиняемых Дениса Герасимова и Вадима Белякова поместили в одиночные камеры. В СИЗО они ведут себя спокойно и не нарушают режим.

Преступление было совершено 4 января на улице Северной Правды в Костроме. Девочка играла около Дома культуры, где работала ее мать. Спустя некоторое время двое неизвестных подошли к ребенку, взяли на руки и унесли в неизвестном направлении. Сначала они изнасиловали девочку в местном общежитии, а после нанесли множественные ножевые ранения. Тело они спрятали в спортивную сумку. Комнату в общежитии, где был найден убитый ребенок, мужчины арендовали.

Герасимов ранее привлекался к ответственности за изготовление детской порнографии и педофилию, Беляков был судим за кражу денег с банковского счета.